Уроженец Мурманской области задержан в Петербурге за хранение и распространение детской порнографии

По информации ivbg.ru, 22 ноября в квартире дома на Будапештской улице в Санкт-Петербурге задержан 43-летний уроженец Мурманской области. Он был изобличен в хранении детской порнографии и дал признательные показания.

По данным следствия, мужчина 3 и 7 июля 2022 года через интернет приобрел порнографические изображения несовершеннолетних детей. Фотографии он хранил у себя в мобильном телефоне, компьютере и в облачном архиве.

Затем мужчина через Telegram эти фото отправил двоим неизвестным. Теперь мужчину проверяют на причастность к преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.