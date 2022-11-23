Спортсменка из Луги стала вице-чемпионом России по дзюдо

В Красноярске с 21 по 24 ноября проходит первенство России по дзюдо.

В первый же день соревнований дзюдоистка из Лужского района Ленобласти Софья Афанасьева стала вице-чемпионом России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Поднявшись на вторую ступеньку пьедестала, она заслужила звание мастера спорта по дзюдо.

Также она вошла в состав сборной России.