Спортсменка из Луги стала вице-чемпионом России по дзюдо

В Красноярске с 21 по 24 ноября проходит первенство России по дзюдо.
В первый же день соревнований дзюдоистка из Лужского района Ленобласти Софья Афанасьева стала вице-чемпионом России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Поднявшись на вторую ступеньку пьедестала, она заслужила звание мастера спорта по дзюдо.
Также она вошла в состав сборной России.
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17.11.2022 268