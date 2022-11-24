ЦБ: объем валютных сбережений россиян обновил десятилетний минимум

Объём валютных вкладов россиян сократился до уровня 2012 года.

Валютные сбережения россиян в банках опустились до уровня 2012 года, следует из статистики, опубликованной Центробанком. По состоянию на 1 ноября остатки иностранных средств на счетах и депозитах жителей страны оказались меньше $60 млрд.

По состоянию на 1 октября валютные вклады в долларовом эквиваленте составляли $63,4 млрд. При этом недавно регулятор в недавнем обзоре банковского сектора сообщил, что резервы сократились на $3,7 млрд.

Из статистики Банка России следует, что на 1 февраля 2012 года объем вкладов физических лиц в валюте составлял $69,2 млрд. Нынешняя ситуация является антирекордом, поскольку показатель хранящихся в российских банках иностранных валют упал ниже, чем тот, что был 10 лет назад.

Вам будет интересно Экономист Беляев предупредил о росте цен на продукты длительного хранения с 1 декабря По словам экономиста, самым существенным станет подорожание рыбных деликатесов. С 1 декабря в России традиционно ожидается подорожание «праздничных» продуктов длительного хранения.... 24.11.2022 45

С начала кризиса в России фиксируется отток валюты со счетов и депозитов. Больше всего средств жители страны сняли в марте — $8,7 млрд, затем в апреле — $9,9 млрд, а также в сентябре — $7,2 млрд. Эксперты подсчитали, что с января 2022 года остатки на валютных вкладах сократились на 37,9%, или $36,4 млрд в денежном эквиваленте.