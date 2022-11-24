В Ленобласти выросло число разбоев и грабежей

За первые девять месяцев 2022 года в Ленобласти зарегистрировано 21 489 преступлений, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные доклада Петростата.

При этом число тяжких преступлений в регионе снизилось на 14,7%, всего было зарегистрировано 5 891 таковых. Однако с начала года выросло число грабежей – 17,4%, разбоев — 14,6%, краж – 9% и мошенничеств – 7,5%.

Чаще всего преступления совершали люди без постоянного источника дохода.

В Петербурге за девять месяцев 2022 годы было зарегистрировано 46 273 преступлений, это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стало больше убийств и краж — на 11,8% и 6,6% соответственно.