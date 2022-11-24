Блогера, спародировавшего российского солдата, выдворили из России

Блогер Некоглай был депортирован после скандального видео.
Телеграм-каналы сообщают, что Некоглай был депортирован из России на свою родину в Молдавию. Молодой человек две недели находился в центре временного содержания мигрантов.
Скандал вокруг блогера произошел после его видео, где он пародирует российского солдата, отбрасывающего гранату. Позже оказалось, что молодой человек нарушил правила въезда и нахождения в России.
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22.11.2022 75