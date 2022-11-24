Блогера, спародировавшего российского солдата, выдворили из России

Автор: Анастасия Щербакова
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Блогер Некоглай был депортирован после скандального видео.

Телеграм-каналы сообщают, что Некоглай был депортирован из России на свою родину в Молдавию. Молодой человек две недели находился в центре временного содержания мигрантов.

Скандал вокруг блогера произошел после его видео, где он пародирует российского солдата, отбрасывающего гранату. Позже оказалось, что молодой человек нарушил правила въезда и нахождения в России.

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Блогера, спародировавшего российского солдата, выдворили из России Некоглай, депортация
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22.11.2022 75
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