Студентка из Москвы выиграла в лотерее 56 миллионов рублей

22-летняя девушка стала мультимиллионершей, сидя на паре в вузе.

Студентка из Москвы выиграла в лотерею «Всё или ничего» от «Столото». Сумма выигрыша составила более 56 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Студентка московского ВУЗа Екатерина Чучелина стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров среди победителей «Столото». Двадцатидвухлетняя девушка купила онлайн билет государственной лотереи «Всё или ничего» и выиграла в 59900-м тираже многомиллионное состояние — суперприз 56,044 миллиона рублей, — рассказали в «Столото».

Удачливая девушка уже распланировала первые траты. Так, студентка намерена купить жилье, чтобы переехать со съемной квартиры. Также миллионерша хочет получить водительские права и приобрести автомобиль. Не забыла она и о близких и родственниках.