Стало известно, какие исторические объекты отреставрируют в Гатчине в 2023 году

К моменту переезда правительства Ленобласти в Гатчину, который должен завершиться к 2024 году, в городе планируют отреставрировать ряд исторических объектов.

В настоящее время ведется реставрация музея-усадьбы П. Е. Щербова и главного собора Гатчины — Павловского. Там работы завершили более чем на половину. Полностью реставрацию планируют закончить в следующем году или в начале 2024 года, сообщил в эфире телеканала «78» председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Также сейчас в разработке находится проект реставрации Приоратского парка, который может стать визитной карточкой Гатчины. Там планируется восстановить несколько утраченных ворот.

Кроме того, в городе планируется построить спортивные и инфраструктурные объекты, провести благоустройство и многое другое.