Мобилизованный месяц назад учитель из Петербурга погиб в зоне СВО

Мобилизованный месяц назад учитель истории и обществознания петербургской школы №253 Владислав Пивнюк погиб в зоне действия спецоперации. Ему было 29 лет.
«Да, нам известно об этом. Деталей не знаем», – отметили в районной администрации.
В школе он работал четыре года, а общий стаж его работы составляет семь лет.
На втором этаже школы появился уголок памяти в его честь. Коллектив учреждения выразил соболезнования близким погибшего.
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15.10.2022 4030