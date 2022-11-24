Мобилизованный месяц назад учитель из Петербурга погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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Мобилизованный месяц назад учитель истории и обществознания петербургской школы №253 Владислав Пивнюк погиб в зоне действия спецоперации. Ему было 29 лет.

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Фото: школа253.рф
«Да, нам известно об этом. Деталей не знаем», – отметили в районной администрации.

В школе он работал четыре года, а общий стаж его работы составляет семь лет.

На втором этаже школы появился уголок памяти в его честь. Коллектив учреждения выразил соболезнования близким погибшего.

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