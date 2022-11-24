Петербургский завод Nissan перешел в собственность НАМИ

Автозавод Nissan в Санкт-Петербурге был запущен в июне 2009 года.

Петербургский автозавод компании Nissan перешел в собственность государства. Как пишет «Интерфакс», ФГУП НАМИ стало владельцем 100% уставного капитала предприятия в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»). Соответствующие изменения в учредительных документах были внесены в минувшую среду, 23 ноября.

О том, что Nissan продаст свои российские активы Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ», стало известно еще в начале октября. Речь идет о всех активах японской компании в России — производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.

При этом сделка по передаче российских активов автоконцерна Nissan в госсобственность предполагает опцион на возможность обратного выкупа в течение 6 лет.

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Напомним, автозавод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность предприятия составляла 100 тыс. автомобилей в год.