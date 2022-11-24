Ее итоги опубликовало Всероссийское добровольное пожарное общество. В числе победителей и призеров более 900 ленинградцев.

В числе победителей в младшей группе (до 10 лет) более 300 детей из Ленобласти заняли первое, второе и третье место. В старшей группе (от 16 лет) ленинградец также занял третье место.

С полными списками победителей и призеров олимпиады вы можете ознакомиться на сайте. В этом году она проходила с 12 октября до 17 ноября и собрала около 387.000 из 89 субъектов РФ, что более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году.