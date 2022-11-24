Главу Шлиссельбурга оставили на «голом» окладе из-за прогулов на работе

Главу Шлиссельбурга Максима Лашкова рублем наказали за систематическую неявку на работу.
Жалование Максима Лашкова сократили до «голого» оклада. В ближайшие три месяца он будет получать по 24 тысячи рублей, ранее вместе с надбавками выходило около 150 тысяч рублей. Такое решение принял совет депутатов города Шлиссельбург Кировского района Ленобласти, пишет 47news.
Депутат Владимир Номеров рассказал, что Лашков приходит на работу раз в месяц и, самое главное, не подписывает документы, тем самым тормозит деятельность поселений.
Через три месяца народные избранники вновь поднимут этот вопрос и, возможно, мораторий продлят.
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