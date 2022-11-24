В поселке Заборье после ремонта открылась амбулатория

Здесь для жителей Лидского сельского поселения постоянно ведут прием терапевт, педиатр и стоматолог.

Также на место регулярно осуществляются выезды гинеколога, хирурга, невролога, офтальмолога. Работает пост скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, в ближайшее время в амбулатории откроется больничный аптечный пункт.

Ремонт амбулатории проведен по нацпроекту «Здравоохранение».

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