В Ленобласти отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

За минувшую неделю, с 14 по 20 ноября, в Ленобласти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ на 4,2%.

Подрастающее поколение до 14 лет составляет более половины от числа всех заболевших — 54,2%. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 32 человека, из них 21 — дети.