Глав районов Ленобласти премируют за выполнение планов по мобилизации

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что главы районов, которые выполнили план по частичной мобилизации, получат премии.

На заседании правительства перечислил районы, которые не смогли добрать мобилизованных до необходимой цифры. Это Выборгский, Киришский, Кингисеппский и Лужский районы. Главы этих районов премии не получат.

При этом Дрозденко отметил, что в целом регион неплохо смотрится на уровне Северо-Запада по выполнению всех поставленных задач. Он поблагодарил чиновников за работу и за «бесценный приобретенный опыт». Также глава региона выразил надежду, что этот опыт им больше не пригодится.