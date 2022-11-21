Песков: в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждается тема второй волны частичной мобилизации в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никаких обсуждений на этот счет нет… Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.
28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. Были призваны более 300 тысяч человек.
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17.11.2022 248