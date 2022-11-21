Песков: в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации

Автор: Гузель Галимова
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В Кремле не обсуждается тема второй волны частичной мобилизации в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет… Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. Были призваны более 300 тысяч человек.

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17.11.2022 248
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