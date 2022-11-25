13-летнего подростка объявили в федеральный розыск за жестокое убийство

Автор: Анастасия Щербакова
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Резонансное уголовное дело расследуется в Нижнем Новгороде.

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Фото: SHOT

Как пишет Shot, 13-летнего подростка разыскивают за убийство пятиклассника в Нижнем Новгороде летом этого года. Вероятно, обвиняемого скрывает отец.

Юного жестокого преступника хотели поместить в закрытое учебно-воспитательное учреждение, так как он не достиг возраста привлечения к ответственности. Однако родители этому всячески мешали.

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23.11.2022 176
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