13-летнего подростка объявили в федеральный розыск за жестокое убийство

Резонансное уголовное дело расследуется в Нижнем Новгороде.
Как пишет Shot, 13-летнего подростка разыскивают за убийство пятиклассника в Нижнем Новгороде летом этого года. Вероятно, обвиняемого скрывает отец.
Юного жестокого преступника хотели поместить в закрытое учебно-воспитательное учреждение, так как он не достиг возраста привлечения к ответственности. Однако родители этому всячески мешали.
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23.11.2022 176