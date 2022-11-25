Эксперты портала hh.ru провели исследование и выяснили, что каждый четвертый житель Ленобласти не любит свою работу.

В то время 44% опрошенных занимаются тем, что нравится. Такой показатель оказался выше, чем в Москве и Петербурге. Около 31% граждан испытывают смешанные чувства насчет своей работы.

При этом почти половина – 47% — жителей Ленобласти считают, что заниматься нелюбимым делом неправильно. Однако часть опрошенных отметила, что такой вариант приемлем, если очень нужны деньги или когда только начинаешь свою карьеру.