Эксперты портала hh.ru провели исследование и выяснили, что каждый четвертый житель Ленобласти не любит свою работу.
В то время 44% опрошенных занимаются тем, что нравится. Такой показатель оказался выше, чем в Москве и Петербурге. Около 31% граждан испытывают смешанные чувства насчет своей работы.
При этом почти половина – 47% — жителей Ленобласти считают, что заниматься нелюбимым делом неправильно. Однако часть опрошенных отметила, что такой вариант приемлем, если очень нужны деньги или когда только начинаешь свою карьеру.
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