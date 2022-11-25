В США заговорили о неестественном происхождении коронавируса

С таким заявлением выступил комитет сената США по здравоохранению.

Пандемия Covid-19 могла стать «результатом инцидента, связанного с исследованием». При этом в естественное природно-очаговое происхождение коронавируса в сенате уже не верят. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет сената США по здравоохранению также назвал ряд вопросов, которые до сих пор не решены: какое животное стало промежуточным хозяином для ковида и когда оно впервые заразило человека. Неизвестно также, где находится вирусный резервуар и как коронавирус приобрел свои генетические особенности.