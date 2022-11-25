Коронавирус подтвердился еще у 117 жителей Ленобласти — данные на 25 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 117 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 237 441 человек, выздоровели — 233 171.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Ефимовский (+1) .

Волосовский район: Сумино (+2).

Волховский район: Волхов (+2) , Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+7), Кудрово (+17), Янино-1 (+2), Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+3), Новосаратовка (+1), Романовка (+1) , Дубровка (+1), Кузьмолово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+8), Первомайское (+2), Рощино (+2), Приморск (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Лампово (+1), Дружная Горка (+1), Дони (+1).

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Кировск (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Виллози (+1) , Лопухинка (+1) .

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Орехово (+1) .

Сланцевский район: Гостицы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+28), Мехбаза (+1).

Тосненский район: Тельмана (+2) , Никольское (+1).