С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов

Автор: Гузель Галимова
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В 2022 году дорожный комитет Ленобласти совместно с ОЖД обновили 40 железнодорожных переездов.

Во вторник, представители компаний проинспектировали ремонт переезда в Елизаветино – это один из самых больших в Ленобласти. Он расположен практически на границе Гатчинского и Волосовского районов, ежедневно через него проезжают сотни автомобилистов. И раньше этот участок вызывал много жалоб местных жителей.

С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов ожд, Ленобласть, ж/д переезды, дорожный комитет
С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов ожд, Ленобласть, ж/д переезды, дорожный комитет
С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов ожд, Ленобласть, ж/д переезды, дорожный комитет
С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов ожд, Ленобласть, ж/д переезды, дорожный комитет
Фото: lentv24

Сейчас ведется формирование адресной программы на 2023 год. Как показала практика, совместная работа дорожников и железнодорожников позволила значительно повысить комфорт и безопасность водителей.

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13.11.2022 521
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