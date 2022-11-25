С начала года в Ленобласти обновили 40 ж/д переездов

В 2022 году дорожный комитет Ленобласти совместно с ОЖД обновили 40 железнодорожных переездов.

Во вторник, представители компаний проинспектировали ремонт переезда в Елизаветино – это один из самых больших в Ленобласти. Он расположен практически на границе Гатчинского и Волосовского районов, ежедневно через него проезжают сотни автомобилистов. И раньше этот участок вызывал много жалоб местных жителей.

Фото: lentv24

Сейчас ведется формирование адресной программы на 2023 год. Как показала практика, совместная работа дорожников и железнодорожников позволила значительно повысить комфорт и безопасность водителей.