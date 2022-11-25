Резиденты особой экономической зоны «Усть-Луга» получат налоговые льготы

Губернатор Ленобласти подписал закон об установлении налоговых преференций для предприятий ОЭЗ в Кингисеппском районе.

Согласно документу, для резидентов на территории ОЭЗ устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль.

Устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций на весь период функционирования ОЭЗ (49 лет), начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль: 5% — первые пять лет; 11% — с 6-го по 10-й годы, 13,5% — с 11-го года. Кроме того, на первые 10 лет резидент освобождается от уплаты налога на имущество организаций, с 11-го года – 2,2%. В результате прирост валового регионального продукта Ленобласти составит более 300 млрд рублей в год (30% сегодняшнего ВРП), общие налоговые поступления – 2,36 трлн рублей (Ленобласти это принесет почти 1,5 трлн рублей). Срок окупаемости проектов оценивается в 6 лет.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.