Жителей Твери испугала военная техника с украинскими флагами на улицах города

Как оказалось, в городе проходят съемки фильма.
Очевидцы поделились кадрами с одной из улиц Твери, где дорогу перекрыла военная техника. На ней был заметны украинский флаги.
Выяснилось, что сейчас в Твери проходят съемки киноленты под названием «Музыкант», действие которого по сюжету разворачивается на Украине.
Вам будет интересно
Семья японских макак в Ленинградском зоопарке неспешно насладились завтраком из спелых фруктов - видео
Публикуем забавное видео с обитателями Ленинградского зоопарка. Новогоднее настроение демонстрирует семейство японских макак в Ленинградском зоопарке. Папа Кёто, мама Миа и...
26.11.2022 45