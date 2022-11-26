Жителей Твери испугала военная техника с украинскими флагами на улицах города

Автор: Анастасия Щербакова
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Как оказалось, в городе проходят съемки фильма. 

Очевидцы поделились кадрами с одной из улиц Твери, где дорогу перекрыла военная техника. На ней был заметны украинский флаги.

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Фото: Shot

Выяснилось, что сейчас в Твери проходят съемки киноленты под названием «Музыкант», действие которого по сюжету разворачивается на Украине.

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Жителей Твери испугала военная техника с украинскими флагами на улицах города Тверь, съёмки, кино
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26.11.2022 45
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