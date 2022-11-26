Жителей Твери испугала военная техника с украинскими флагами на улицах города

Как оказалось, в городе проходят съемки фильма.

Очевидцы поделились кадрами с одной из улиц Твери, где дорогу перекрыла военная техника. На ней был заметны украинский флаги.

Выяснилось, что сейчас в Твери проходят съемки киноленты под названием «Музыкант», действие которого по сюжету разворачивается на Украине.