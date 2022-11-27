Рабочая неделя начнется в Ленобласти с мороза

В регионе ожидается небольшой снег и гололедица.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник, 28 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.
Температура наружного воздуха опуститься от -4 до -9, а на востоке опустится до -18. Восточный и юго-восточный ветер будет с порывами до трех-восьми метров в секунду.
Атмосферное давление будет мало меняться.
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21.11.2022 1568