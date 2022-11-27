Юрист Кудерко: дачников могут оштрафовать за неубранный с дороги снег

Адвокат Елена Кудерко рассказала, что членов СНТ ожидает штраф в размере от 100 тысяч рублей за неубранный снег на территории товарищества.

Эксперт пояснила, что согласно Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, СНТ самостоятельно производят уборку снега внутри границ садоводства. Специалист добавила, что суровость этого штрафа обусловлена тем, что экстренные службы не смогут проехать к месту вызова, пишет агентство ПРАЙМ.

— В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ не ведет самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход, — пояснила Кудерко.

Она добавила, что в случае если вопрос организации очистки снега не выносился на общее собрание или правление, то в последующем размер оплаченного штрафа можно будет взыскать с председателя СНТ.