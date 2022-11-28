Новые правила парковки во дворах могут ввести в Петербурге

Мест для автомобилей станет меньше.
По информации издания «Деловой Петербург», в городской администрации рассматривают проект изменений в правилах благоустройства территории города.
По этому проекту водителям хотят запретить парковаться во дворах, мешая проезду спецтехники, вывозу мусора и уборке снега.
В частности во дворах введут специальную разметку, обозначающую зону, на которой оставлять машины будет нельзя.
Вам будет интересно
Как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», после введения платной парковки жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начали жаловаться на водителей, которые оставляют машины...
21.11.2022 179