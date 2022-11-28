Новые правила парковки во дворах могут ввести в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Мест для автомобилей станет меньше.

По информации издания «Деловой Петербург», в городской администрации рассматривают проект изменений в правилах благоустройства территории города.

По этому проекту водителям хотят запретить парковаться во дворах, мешая проезду спецтехники, вывозу мусора и уборке снега.

В частности во дворах введут специальную разметку, обозначающую зону, на которой оставлять машины будет нельзя.

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21.11.2022 179
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