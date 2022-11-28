Команда из Лодейного поля стала лучшим школьным лесничеством Ленобласти

Итоги работы школьных лесничеств региона подвел комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Всего в соревнованиях приняли участие команды всех 20 детских лесничеств региона. Второе место заняли дети из лесничества «Лесовичок» Тихвинского района, третье ― «Росток» из Сланцевского района.

«Юные экологи ― это наша опора, наши молодые кадры. Они могут и не пойти работать в лес после окончания школы, но беречь природу и следить, чтобы это делали окружающие ― будут всегда», ― прокомментировал заместитель председателя правительства области Олег Малащенко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, школьное лесничество «Эко-взгляд» стало призёром Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество». Третье место ребята заняли в этом году в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества». Стоит напомнить, что в 2020 году с этого же конкурса лесничие привозили уже бронзу, но в номинации «Организация деятельности школьного лесничества».