Юные лесничие из Выборга привезли бронзу со Всероссийских соревнований

Школьное лесничество «Эко-взгляд» стало призёром Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество».

третье место ребята заняли в этом году в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества». Стоит напомнить, что в 2020 году с этого же конкурса лесничие привозили уже бронзу, но в номинации «Организация деятельности школьного лесничества».

«Эко-взгляд» был образован на базе Выборгского участкового лесничества и средней школы №37. Юные лесничие изучают основы лесного хозяйства, углубляют свои познания в экологии. На практических занятиях школьники выявляют вредителей леса, проводят обмеры деревьев.

Кроме того дети принимают активное участие в экологических мероприятиях: Всероссийской акции «Сохраним лес», «День посадки леса» и других.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.