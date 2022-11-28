Визы на Шри-Ланку подорожают в декабре

Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.

С 1 декабря власти Шри-Ланки решили повысить стоимость туристических виз, о чем сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, сумма оплаты за электронное разрешение на въезд сроком действия 180 дней увеличится с 35 долларов до 50 долларов за взрослого туриста. ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита будет стоить столько же.

При оформлении электронного соглашения на въезд онлайн необходима карта иностранного банка. Также эту услугу можно получить у туроператоров при бронировании путевки и оплате в рублях. С 40 до 60 долларов станет дороже турвиза по прибытии. Её можно оплатить наличными. Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.

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Отмечается, что на Шри-Ланку совершают рейсы две российские авиакомпании. Из Москвы в Коломбо трижды в неделю — «Аэрофлот». Из Красноярска и Новосибирска — AZUR air. До острова можно добраться и на стыковочных рейсах, сделав пересадку в Стамбуле, Дохе, Дубае, Шардже и Манаме.