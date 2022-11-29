В Пушкине задержали мужчину с самодельной взрывчаткой. Где приобрел компоненты, не помнит

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 11:00 возле дома № 27 на Гусарской улице в Пушкине задержали 40-летнего безработного.

У задержанного изъяли металлический баллон, обмотанный малярным скотчем, с выходящим из него фитилём для поджигания. Мужчина пояснил, что самостоятельно изготовил взрывчатку для развлечения.

Где приобрел взрывоопасные компоненты, он не помнит. Мужчину поместили в изолятор. Известно, что задержанный ранее был судим за грабеж и наркотики.