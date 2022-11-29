Труп мужчины, пистолеты, автоматы и патроны нашли в квартире в Петербурге

По информации ivbg.ru, 27 ноября в 19:30 в дежурную часть обратился 41-летний житель Дизельного проезда с сообщением о том, что его 39-летний брат с 24 ноября не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

Прибывший на место участковый проник в квартиру дома на проспекте Космонавтов, 21/3, и обнаружил в коридоре труп ее хозяина без внешних признаков насильственной смерти.

В жилище также нашли три автомата, три револьвера, 13 пистолетов, более 800 патронов. Находки отправлены на экспертизу, труп – в морг для установления причины смерти.