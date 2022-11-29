В Петербурге в двух арендованных таунхаусах нашли крупные наркоплантации — видео

В Выборгском районе Петербурга правоохранители обнаружили две плантации растительного наркотика. Незаконный бизнес организовали два ранее судимых жителя Братска.

Фермы были оборудованы в двух таунхаусах в Парголовском переулке и на Озерковском проспекте. Выяснилось, что мужчины специально переехали летом в Петербург, чтобы организовать нелегальное производство наркотиков. Для этого они взяли в долгосрочную аренду два таунхауса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ходе обыска полицейские изъяли более 100 кустов растительного наркотика, готовый продукт весом свыше 6 кг, а также около 1 кг синтетического наркотика. Как пояснили сами дилеры, они решили расширить ассортимент.

Возбуждены уголовные дела. Обоих задержанных отправили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.