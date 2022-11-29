Технолог Посокина сообщила о проблемах российских консервных заводов из-за санкций

Риск попадания испорченных консервов в магазины сведен к минимуму, так как после производства банки отправляют на одиннадцатидневный карантин, где могут проявиться проблемы.

«Газета.ру» со ссылкой на заведующую лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова Наталью Посокину сообщает, консервы чаще всего портятся из-за недостаточной термической обработки и брака упаковки. Посокина объяснила, что чаще всего там начинает расти плесень, дрожжи, вздувается банка, а заливка становится мутной. В этом случае производитель должен изъять продукцию, чтобы она не попала в торговую сеть.

— Допустим, приносят к нам в институт банку с огурцами, мы знаем, что заливка должна быть прозрачной абсолютно. Если она замутилась – понятно, что там пошло либо молочнокислое, либо дрожжевое брожение, – сказала технолог.

Она добавила, что при микробиологическом браке специалисты анализируют продукт и смотрят, какая растет микрофлора. Посокина пояснила, что по микрофлоре можно определить причины брака.