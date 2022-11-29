На Светогорском ЦБК прошла встреча экологов предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

В середине ноября на территории Светогорского ЦБК прошла встреча представителей экологического сообщества отечественных целлюлозно-бумажных предприятий. Инициатором прошедшего круглого стола стало руководство НПАО «Светогорский ЦБК». Именно здесь выпускается отечественная продукция, известная очень большой части потребителей в России — офисная и офсетная бумага SvetoCopy.

Идею провести подобную отраслевую встречу именно в Светогорске, на территории местного комбината, поддержала Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром»).

Встреча экспертов экологического сообщества России прошла сразу по окончании юбилейной 30-й выставки PulpFor, прошедшей в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября 2022 года (PulpFor — международная выставка оборудования и технологий для целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг). Профессионалы в области экологии, технологии и науки ведущих российских предприятий отрасли во главе с председателем правления РАО «Бумпром» Юрием Лахтиковым посетили Светогорск.

Эксперты совершили экскурсию по Светогорскому ЦБК – одному из высокотехнологичных целлюлозно-бумажных комбинатов страны, после чего в формате круглого стола и в профессиональной и открытой атмосфере обсудили отраслевые вопросы. В состав делегации вошли представители таких компаний как АО «Архангельский ЦБК», АО «Волга», АО «Группа «ИЛИМ», ООО «КАМА», ООО «КарбонЛаб», АО «Кондопожский ЦБК», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Сегежский ЦБК», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Сясьский ЦБК», ООО «Техсервис», SFT Group и ФГАУ «НИИ «ЦЭПП».

На встрече обсудили как важные вопросы для текущего состояния целлюлозно-бумажной отрасли, так и стратегические аспекты будущего развития ЦБП России. Это и правоприменительная практика норм законодательства, и взаимодействие с партнерами, и совместная работа предприятий ЦБП и государственных органов по ключевым вопросам развития отрасли. Также обсуждались актуальные вопросы отраслевого законодательства, были рассмотрены отраслевые методики и справочники, связанные с промышленной и природоохранной деятельностью предприятий по производству и переработке бумажно-картонной продукции, тары и упаковки.

Отдельно стоит отметить, что по итогам мероприятия экологи предприятий совместно с командой ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский институт «Центр Экологической Промышленной Политики») проработали обновления методик для Справочника НДТ (наилучшие доступные технологии). Пожалуй, одного из важнейших документов по внедрению экосберегающих технологий в различных отраслях промышленности. Принцип внедрения наилучших доступных технологий — одно из направлений выстраивания природоохранных институтов в России, и сегодня вопросы разработки, утверждения и применения НДТ в России актуальны как никогда.

Председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков дал свою оценку прошедшей встречи:

«Подобные встречи исключительно важны для выработки нашей общей позиции по вопросам практики применения природоохранного законодательства для действующих предприятий в различных регионах страны. А также в вопросах уточнения критериев оценки экологической эффективности производств, согласования перечня технологий и технологических показателей для отраслевого справочника по НДТ, обмена опытом внедрения тех или иных технических решений с целью улучшения экологических параметров».

Юрий Лахтиков поделился, что за годы совместной работы члены отраслевого объединения экспертов-экологов ведущих предприятий ЦБП России стали большой и дружной командой, постоянно находятся на связи друг с другом, информируют, помогают, подсказывают, делятся опытом. В этот раз география встреч привела коллег на территорию Светогорского ЦБК, где можно было воочию оценить производство, комплекс современных очистных сооружений, промышленные лаборатории, и, конечно, пообщаться с «коллегами по цеху».

Почему подобные встречи важны для комбината прокомментировал и директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НПАО «Светогорский ЦБК» Алексей Гришин:

«Для нас было важно на площадке Светогорского ЦБК провести круглый стол экспертов, которые могут благоприятно влиять на развитие природоохранной деятельности и экологическое законодательство, вносить предложения и способствовать позитивным изменениям. Мы были рады открыто рассказать об имеющихся у нас современных природоохранных технологиях и результатах, которые были достигнуты нашей компанией за последние несколько лет, а в рамках экскурсии по нашему предприятию мы их продемонстрировали для всех участников круглого стола рабочей группы экологов РАО «Бумпром»».

В завершении стоит отметить, что следующая подобная встреча участников рабочей группы экологов запланирована уже и на 2023 год.