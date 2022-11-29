В Петербурге собираются распустить штаб по борьбе с ковидом

С такой инициативой выступил глава города Александр Беглов.
По мнению губернатора, постановление от 3 февраля 2020 года «О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в Санкт-Петербурге» утратило свою силу.
В данный момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.
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