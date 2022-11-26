В Китае снова бушует коронавирус: больных размещают в спортзалах из-за нехватки больниц

В Китае за сутки зафиксировано более 35 тысяч ковид-инфицированных.
Китайские СМИ публикуют видео, на которых видно, как заболевших коронавирусом размещают в огромных спортзалах. Больницы страны уже переполнены. Указывается, что Китай уже третий день подряд ставит антирекорд по числу заболевших за сутки.
При этом в некоторых провинциях на фоне введения жестких ковид — ограничений вспыхнули беспорядки.
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