В Китае снова бушует коронавирус: больных размещают в спортзалах из-за нехватки больниц

В Китае за сутки зафиксировано более 35 тысяч ковид-инфицированных.

Китайские СМИ публикуют видео, на которых видно, как заболевших коронавирусом размещают в огромных спортзалах. Больницы страны уже переполнены. Указывается, что Китай уже третий день подряд ставит антирекорд по числу заболевших за сутки.

При этом в некоторых провинциях на фоне введения жестких ковид — ограничений вспыхнули беспорядки.