В Китае снова бушует коронавирус: больных размещают в спортзалах из-за нехватки больниц

Автор: Анастасия Щербакова
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В Китае за сутки зафиксировано более 35 тысяч ковид-инфицированных.

Китайские СМИ публикуют видео, на которых видно, как заболевших коронавирусом размещают в огромных спортзалах. Больницы страны уже переполнены. Указывается, что Китай уже третий день подряд ставит антирекорд по числу заболевших за сутки.

 

 

 

 

 

 

При этом в некоторых провинциях на фоне введения жестких ковид — ограничений вспыхнули беспорядки.

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