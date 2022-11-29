Петербургские медики вернули двухлетнему ребенку возможность дышать

Опасность создавала доброкачественная опухоль гортани.
У юного пациента выявили папилломатоз гортани, что грозило ростом конгломерата папиллом. Из-за этого у мальчика сперва развилась дисфония, а позже ему стало трудно дышать.
Оториноларингологи Педиатрического университета провели сложную операцию, в ходе которой удалили папилломы, передает пресс-служба медицинского учреждения. Теперь ребенок вновь может свободно дышать.
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