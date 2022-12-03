В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мандарины

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мандаринов.

При покупке мандаринов следует тщательно осмотреть плод. Он должен быть ароматным и упругим, иметь равномерную окраску. Не стоит брать мандарины с признаками гнили и плесени, если они слишком мягкие или твердые и сухие, если имеются вмятины, а кожура повреждена.

При этом хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов. Есть правило: чем светлее плод, тем кислее мякоть. Также не следует приобретать фрукты в несанкционированных местах торговли.

После покупки обязательно помойте фрукт перед употреблением.