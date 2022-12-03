В комздраве Петербурга рассказали, как отличить свиной грипп от коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как самостоятельно отличить свиной грипп от коронавирусной инфекции.

Для свиного гриппа характерно острое начало с очень высокой температурой. Также пациенты жалуются на фарингит, у них ярко выражена интоксикация организма. Причем симптомы свиного гриппа проявляются намного раньше, чем в случае с коронавирусом, поэтому начало болезни протекает тяжелее. Однако у больных свиным гриппом реже наблюдается пневмония, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Петербурга Лариса Соловьева.

Что касается зараженных COVID-19, то у них симптомы появляются постепенно, также у них наблюдается бледность, потеря запаха или вкуса.

В Петербурге и Ленобласти уже выявили первые случаи заболевания свиным гриппом. В группе риска находятся маленькие дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.