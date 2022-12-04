Мужчины сняли жилье в Петербурге, чтобы выращивать там наркотики

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали двух 31-летних мужчин, которые специально арендовали несколько квартир для выращивания запрещенных растений.

Они сняли две квартиры в доме № 35 на набережной реки Смоленки. После обыска в первой нашли и изъяли специальное оборудование, 21 кг наркотика и 88 кустов с корневой системой, во второй обнаружили еще 8 кг, а также 197 кустов.

Из квартиры на улице Одоевского, в которой жили подозреваемые, изъяли семь полимерных пакетов с растительным веществом зеленого цвета и другие наркотики. Заведены уголовные дела.