В Ленобласти 5 декабря ожидается до -11 °C и сложная обстановка на дорогах

Автор: Сергей Агутин
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 декабря 2022 года на территории Ленинградской области будет облачно, днем с прояснениями.

Ночью будет идти снег, местами сильный. Днем в большинстве районов снегопад продолжится, но небольшой, местами умеренный. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем -1… -5 °C, ночью -4… -8 °C.

В ночное время суток возможно похолодание до -11 °C. На дорогах ожидается сложная обстановка.

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04.12.2022 1247
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