В Ленобласти 5 декабря дорожное движение ограничат на восьми трассах

Публикуем перечень дорог 47-го региона, где 5 декабря придется снизить скорость и даже постоять в пробке.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 57, 74, 84, 88, 89, 96, 156, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 629, 632, 670, 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 и № 2 км 0 – 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок и тротуаров от снега.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 95-100 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 133-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка снежных валов автогрейдерами вдоль СБО;

— км 111-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка снежных валов автогрейдерами вдоль СБО.