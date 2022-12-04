В Ленобласти изменится график движения электричек

По информации ivbg.ru, график движения пригородных поездов изменится 11 декабря с 03:00. Кроме перехода на зимний график сократится время в пути у четырех «Ласточек».

№ 7003 «Санкт-Петербург-Главный – Великий Новгород» – на 25 минут;

№ 7002 «Великий Новгород – Санкт-Петербург-Главный» – на 24 минуты;

№ 7006 «Великий Новгород – Обухово» (летний) – на 31 минуту;

№ 7312 «Тосно – Санкт-Петербург-Главный» – на 11 минут.

У нескольких электропоездов время в пути сократится на 14-37 минут. В связи с этим пассажирам следует внимательно следить за изменениями в расписании на станциях и вокзалах или на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».