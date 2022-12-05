Синоптик обещает обильные снегопады в Ленобласти продолжительное время

Синоптик рассказал об ухудшении погоды в Ленобласти и Петербурге.

Синоптик Александр Колесов обещает затяжные снегопады на территории региона. Об этом специалист рассказал в своем Телеграм.

Практически каждый день по территории Ленинградской области будет идти снег, — рассказал Колесов.

Также ненастная погода установится в Петербурге. По данным метеоролога, в Северной столице прогнозируется небольшой, но умеренный снег. Температура воздуха, при этом, останется в пределах 2 — 5 градусов со знаком минус. Ночью в городе будут заморозки — от минус 8 до 10 градусов.