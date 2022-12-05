СМИ: на Григория Лепса завели уголовное дело за драку в петербургском баре

Музыканту может грозить уголовное дело за драку в баре Петербурга 2 декабря.

Как утверждает редакция «Светские хроники», на музыканта Григорий Лепса завели уголовное дело за побои. Указывается, что артист и его охранник сломали пострадавшему нос. Причиной драки, предварительно, стал конфликт в баре.

Напомним, сначала на концерте в Ледовом дворце из-за плохого самочувствия он неожиданно покинул сцену, разбив по пути микрофон и выкинув очки. А уже после концерта Лепс поучаствовал в драке в баре на Московском проспекте.