Симфонический оркестр Ленинградской области празднует 13-летие

С самого основания возглавляет коллектив главный дирижер Михаил Голиков

С Днем рождения коллектив поздравил глава Ленобласти Александр Дрозденко, который отметил, что за годы творческой деятельности оркестр завоевал признание и любовь поклонников не только в России, но и далеко за ее пределами. Каждое его выступление становится настоящим событием для ценителей музыкального искусства.

«Хотел бы от всей души поблагодарить Вас и в Вашем лице коллектив оркестра за вдохновенный труд, за талант и мастерство, которые вы дарите зрителям, пробуждая в их сердцах самые лучшие чувства. Желаю вам счастья, добра, нескончаемого вдохновения и новых замечательных успехов в служении высоким идеалам музыкального искусства!», – написал Александр Дрозденко в праздничной телеграмме.

Сегодня, 5 декабря, состоится традиционный концерт к тринадцатому Дню рождения Международного симфонического оркестра «Таврический». Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Билеты по ссылке.