Депутаты Ленобласти утвердили бюджет фонда обязательного медстрахования

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2023 год утвержден в сумме 36 800 284,1 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, на сегодняшнем заседании рассматривались два вопроса, касающиеся бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области. Первым стало утверждение бюджета организации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Так, прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2023 год утвержден в сумме 36 800 284,1 тыс. рублей. В 2024 году общий объем доходов и расходов прогнозируется в сумме 39 325 482,5 тыс. рублей, а в 2025-м – 40 848 103,6 тыс. рублей. Основными источниками дохода Территориального фонда ОМС Ленобласти являются субвенции из бюджета федерального фонда, межбюджетные трансферты из областного бюджета в будущем году составят почти 6 млрд рублей.

Законопроект поддержали во втором и третьем чтениях

Следом были внесены изменения в областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Это было связано с увеличением доходов и расходов бюджета Терфонда ОМС на сумму 2,28 млрд рублей. Увеличивается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы России, в том числе из бюджета Ленинградской области трансферты вырасли на 1,2 млрд рублей, также рост коснулся средств нормированного страхового запаса Фонда. Кроме того, текст законопроекта дополнился новой статьей в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись при перераспределении ассигнований. Общая сумма уточненных доходов бюджета Фонда на 2022 год составила 34 млрд 593 млн рублей, расходы выросли до 34 млрд 619 млн рублей, дефицит остался на прежнем уровне 25,8 млн рублей.

Проект закона был поддержан в трех чтениях.