Депутаты Ленобласти утвердили расширенный перечень получателей господдержки среди СО НКО

Теперь на получения поддержки могут рассчитывать СО НКО, деятельность которых направлена на социальную адаптацию и психологическую поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, вчера, 5 декабря, депутаты внесли изменения в статью 6 областного закона «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» (СОНКО), предоставив возможность её получения организациям, оказывающим социально-психологическую поддержку ветеранов боевых действий.

Согласно законопроекту, инициаторами которого выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Валерия Коваленко, Александр Перминов, Александр Смирнов и Алексей Фомин, предлагается в перечень видов деятельности, являющихся условием для получения государственной поддержки СОНКО, дополнительно включить деятельность, направленную на социальную адаптацию и психологическую поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей.

Как пояснила депутат Валерия Коваленко, в настоящее время такой вид деятельности не позволяет относить НКО к социально ориентированным, а значит рассчитывать на поддержку государства в рамках областного закона. Но с учетом сложившейся ситуации всё большему количеству граждан требуется психологическая помощь, а значит организации, ее оказывающие, также должны иметь право на получение мер господдержки. Вместе с тем, вопрос предоставления полноценной психологической реабилитации военнослужащим, участвующим в специальной военной операции сегодня особенно актуален.

Мероприятия по социально-психологической поддержке, отмечают инициаторы, позволят снизить риски развития посттравматического стрессового расстройства, а, следовательно, и ряда негативных последствий дезадаптации, таких как алкоголизм, наркомания, суициды, разводы, конфликты в семьях и на работе, а также будут способствовать восстановлению нормального психофизиологического состояния, ускорению социальной адаптации ветеранов боевых действий, сохранению их профессионального здоровья и благополучия их семей.

Оценив важность и нужность законопроекта, парламентарии приняли его сразу в первом и третьем чтениях.

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