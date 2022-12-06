В Лодейном Поле изъяли более 8 килограммов опасной икры

Сотрудники Управления ветеринарии Ленобласти проверили места продажи рыбной продукции в городе Лодейное Поле.
У одного из предпринимателей было изъято более восьми килограммов икры кеты. На продукцию у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе управления.
Фото: Управление ветеринарии Ленобласти
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