В Ленобласти за последние сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 декабря.

  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+11).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Сосновый Бор (+1), Красносельское (+2), Заполье (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5).
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05.12.2022 95
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