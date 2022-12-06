В Ленобласти за последние сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 декабря.
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+11).
- Выборгский район: Выборг (+1), Сосновый Бор (+1), Красносельское (+2), Заполье (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
Вам будет интересно
В Ленобласть поступило 202 400 насадок-распылителей для использования назальной вакцины «Спутник V». В ближайшее время они будут распределены по районам. Фото: администрация...
05.12.2022 95