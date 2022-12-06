Партия «Единая Россия» присоединяется к акции «Ёлка Желаний»

В акции принял участие Сергей Перминов, который подарит мальчику из Петербурга железную дорогу.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов присоединился к акции «Ёлка Желаний», ставшей доброй традицией.
Сенатор исполнит мечту 13-летнего Тиграна из Петербурга. Мальчик мечтает о железной дороге.
— Тигран, у тебя будет железная дорога. И твоя новогодняя мечта обязательно сбудется! До встречи! — отметил Перминов.
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05.12.2022 1218